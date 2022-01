Fiorentina, sollievo Biraghi: negativo al Covid, solo influenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cristiano Biraghi negativo al Covid-19. Il capitano viola, è stato ieri costretto a lasciare lo stage della Nazionale, che si stava svolgendo a Coverciano a causa di una febbre. Il tampone effettuato oggi, ha dato fortunatamente, esito negativo. Basteranno un paio di giorni di riposo per il difensore italiano, colpito da una semplice influenza. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cristianoal-19. Il capitano viola, è stato ieri costretto a lasciare lo stage della Nazionale, che si stava svolgendo a Coverciano a causa di una febbre. Il tampone effettuato oggi, ha dato fortunatamente, esito. Basteranno un paio di giorni di riposo per il difensore italiano, colpito da una semplice. SportFace.

