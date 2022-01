Fiorentina, Cabral sbarca in Italia: domani giornata di viste mediche (Di giovedì 27 gennaio 2022) Arthur Cabral è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la Fiorentina. Il brasiliano domani si sottoporrà alle visite mediche Secondo quanto riportato dal TGR Toscana, Arthur Cabral sbarcherà questa sera in Italia. Il brasiliano si sottoporrà alle visite mediche di rito nella giornata di domani, prima di firmare il contratto con la Fiorentina. Nei piani, il classe 1998 andrà a prendere il posto di Vlahovic, diretto alla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Arthurè pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la. Il brasilianosi sottoporrà alle visiteSecondo quanto riportato dal TGR Toscana, Arthursbarcherà questa sera in. Il brasiliano si sottoporrà alle visitedi rito nelladi, prima di firmare il contratto con la. Nei piani, il classe 1998 andrà a prendere il posto di Vlahovic, diretto alla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : L’agente di #Vlahovic, Darko #Ristic, vuole 18 milioni di commissione dalla #Juve. La #Fiorentina sostituirà… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, ACCORDO CON IL BASILEA PER ARTHUR CABRAL. AFFARE DA CIRCA 16 MILIONI DI EURO BONUS CO… - DiMarzio : #Fiorentina | È fatta per #Cabral del #Basilea - ArturoDb72 : RT @MatteoDovellini: #Fiorentina, questa sera arriverà il nuovo acquisto Arthur Cabral. Le visite mediche sono in programma nella giornat… - ArturoDb72 : RT @PietroLazze: Con Cabral in arrivo a Firenze, difficile pensare che #Vlahovic sia in bilico. La #Juventus sta limando i dettagli con gli… -

