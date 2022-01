Film in uscita – Dal terrorismo rosso al Giorno della memoria, in sala pure la Fiera di del Toro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Rai Cinema insieme alla Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi ci sbattono bruscamente nella Milano del ’79, cuore ferito di quella stagione dove attentati e terrorismi neri e rossi misero a dura prova il paese fino alle fondamenta istituzionali. Non fu un caso di racket quello dell’orefice e orologiaio Pierluigi Torregiani, preso di mira perché armatosi di rivoltella in una città dove aprire un altro negozio voleva dire più rapine e scontri a fuoco. E di sconti quell’epoca non ne ha fatti, soprattutto a quest’uomo interpretato da Francesco Montanari. Per Ero in guerra e non lo sapevo muove attori e messa in scena quasi come un western borghese Fabio Resinaro, lo aiuta un Montanari ben calato nel ruolo dal grilletto facile, anche se il suo milanese non convince. I geometrici totali in stile Google Maps girati con il drone su una città in superficie asettica ma pullulante di crimine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Rai Cinema insieme alla Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi ci sbattono bruscamente nella Milano del ’79, cuore ferito di quella stagione dove attentati e terrorismi neri e rossi misero a dura prova il paese fino alle fondamenta istituzionali. Non fu un caso di racket quello dell’orefice e orologiaio Pierluigi Torregiani, preso di mira perché armatosi di rivoltella in una città dove aprire un altro negozio voleva dire più rapine e scontri a fuoco. E di sconti quell’epoca non ne ha fatti, soprattutto a quest’uomo interpretato da Francesco Montanari. Per Ero in guerra e non lo sapevo muove attori e messa in scena quasi come un western borghese Fabio Resinaro, lo aiuta un Montanari ben calato nel ruolo dal grilletto facile, anche se il suo milanese non convince. I geometrici totali in stile Google Maps girati con il drone su una città in superficie asettica ma pullulante di crimine ...

