Filippo Roma de Le Iene sull'operazione Vlahovic: "Mistero! La Juventus è indebitata e ora spuntano questi soldi. Dalle inchieste…"

Filippo Roma del programma televisivo "Le Iene", onda su Italia Uno, a Sportitalia ha parlato dell'operazione Vlahovic-Juventus mettendo in evidenza tutte le sue perplessità per l'affare che è pronto a chiudersi nelle prossime ore.

Vlahovic alla Juventus, Filippo Roma de Le Iene perplesso

"Non so spiegarmi come la Juventus sia senza soldi e investe 70 milioni"

