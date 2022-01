Ficarra e Picone protagonisti insieme a Toni Servillo del nuovo film di Roberto Andò (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 2022 si appresta a diventare l’anno di Ficarra e Picone – sebbene sia ancora presto per questo genere di pronostici. Il duo comico siciliano ha difatti debuttato nel mondo della serialità grazie a Incastrati, una produzione originale targata Netflix resa disponibile lo scorso 1° gennaio. Ora, a neanche un mese di distanza dall’uscita dello show in sei episodi, gli ex volti al timone di Striscia la Notizia sono entrati a far parte del cast del nuovo film di Roberto Andò, La Stranezza (titolo provvisorio). Il duo comico si troverà a dividere il set, tra gli altri, con Toni Servillo, tra i protagonisti indiscussi dell’ultima stagione cinematografica grazie all’acclamato È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Incastrati. (L to R) ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 2022 si appresta a diventare l’anno di– sebbene sia ancora presto per questo genere di pronostici. Il duo comico siciliano ha difatti debuttato nel mondo della serialità grazie a Incastrati, una produzione originale targata Netflix resa disponibile lo scorso 1° gennaio. Ora, a neanche un mese di distanza dall’uscita dello show in sei episodi, gli ex volti al timone di Striscia la Notizia sono entrati a far parte del cast deldi, La Stranezza (titolo provvisorio). Il duo comico si troverà a dividere il set, tra gli altri, con, tra iindiscussi dell’ultima stagione cinematografica grazie all’acclamato È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Incastrati. (L to R) ...

