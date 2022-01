Festival di Sanremo e la tradizione dei fiori: perché si regalano i bouquet (Di giovedì 27 gennaio 2022) Fra le tradizioni del Festival di Saremo ci sono quelle dei fiori. Anche quest’anno ad artisti e ospiti verranno donati dei mazzi colorati e profumatissimi. perché vengono regalati i bouquet sul palco dell’Ariston? Festival di Sanremo: la tradizione dei fiori Sanremo è chiamata anche la “città dei fiori”. Questo per via delle numerose coltivazioni di garofani, rose e verde ornamentale che hanno reso questo luogo celebre in tutto il mondo. Proprio da queste coltivazioni vengono creati i mazzi di fiori che vengono regalati ai cantanti e agli ospiti del Festival. I fiori anche agli uomini a Sanremo Nell’ultimo Festival di ... Leggi su dilei (Di giovedì 27 gennaio 2022) Fra le tradizioni deldi Saremo ci sono quelle dei. Anche quest’anno ad artisti e ospiti verranno donati dei mazzi colorati e profumatissimi.vengono regalati isul palco dell’Ariston?di: ladeiè chiamata anche la “città dei”. Questo per via delle numerose coltivazioni di garofani, rose e verde ornamentale che hanno reso questo luogo celebre in tutto il mondo. Proprio da queste coltivazioni vengono creati i mazzi diche vengono regalati ai cantanti e agli ospiti del. Ianche agli uomini aNell’ultimodi ...

