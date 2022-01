F1 2022: il Circus rinnova l’accordo con il GP di Singapore fino al 2028 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Gran Premio di Singapore è da 2008 un appuntamento fisso del calendario del Mondiale di Formula 1, e anche se nel 2020 e nel 2021 non si è disputato per ragioni legate al Covid, il Circus è pronto a tornare sul circuito di Marina Bay per molto tempo. Con un comunicato sul proprio sito, infatti, la Formula 1 ha ufficializzato un accordo per correre il Gran Premio per altri sette anni, che si protrarrà fino al 2028 e vedrà confermata l’edizione 2022, quando Singapore sarà uno dei 23 appuntamenti in calendario. Il presidente del GP di Singapore, Ong Beng Seng, ha dichiarato: “Siamo molto lieti che la corsa notturna continuerà per altri sette anni. Dopo oltre un decennio di spettacolo nel calendario delle gare, non vediamo l’ora di consolidare il suo successo e ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Gran Premio diè da 2008 un appuntamento fisso del calendario del Mondiale di Formula 1, e anche se nel 2020 e nel 2021 non si è disputato per ragioni legate al Covid, ilè pronto a tornare sul circuito di Marina Bay per molto tempo. Con un comunicato sul proprio sito, infatti, la Formula 1 ha ufficializzato un accordo per correre il Gran Premio per altri sette anni, che si protrarràale vedrà confermata l’edizione, quandosarà uno dei 23 appuntamenti in calendario. Il presidente del GP di, Ong Beng Seng, ha dichiarato: “Siamo molto lieti che la corsa notturna continuerà per altri sette anni. Dopo oltre un decennio di spettacolo nel calendario delle gare, non vediamo l’ora di consolidare il suo successo e ...

