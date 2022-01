EV, Cacciatore: bene fondi per bonifica Malagrotta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – “La Regione Lazio stanzia 250 milioni per la bonifica di Malagrotta. Un’iniziativa giusta e doverosa alla quale plaudo sinceramente. La vicenda di Malagrotta è lunga e dolorosa, soprattutto per gli abitanti della Valle Galeria che per decenni hanno subito un impatto ambientale devastante.” “Certamente non si poteva attendere che venissero dapprima chiarite le responsabilità nelle numerose vicende giudiziarie che hanno riguardato la discarica. Spero che si faccia chiarezza al più presto e che, per le responsabilità accertate, si proceda parallelamente a rivalersi su chi ha prodotto il danno.” “Nell’immediato è importante che i cittadini della Valle Galeria possano vedere quell’area finalmente bonificata, e – aggiungo – che in un quadrante già così duramente colpito non vengano fatti ulteriori insediamenti e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – “La Regione Lazio stanzia 250 milioni per ladi. Un’iniziativa giusta e doverosa alla quale plaudo sinceramente. La vicenda diè lunga e dolorosa, soprattutto per gli abitanti della Valle Galeria che per decenni hanno subito un impatto ambientale devastante.” “Certamente non si poteva attendere che venissero dapprima chiarite le responsabilità nelle numerose vicende giudiziarie che hanno riguardato la discarica. Spero che si faccia chiarezza al più presto e che, per le responsabilità accertate, si proceda parallelamente a rivalersi su chi ha prodotto il danno.” “Nell’immediato è importante che i cittadini della Valle Galeria possano vedere quell’area finalmenteta, e – aggiungo – che in un quadrante già così duramente colpito non vengano fatti ulteriori insediamenti e ...

