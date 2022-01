Eurovision 2022: Carolina Di Domenico condurrà il ‘Turquoise Carpet’ (Di giovedì 27 gennaio 2022) Carolina Di Domenico Carolina Di Domenico strappa un nuovo biglietto per l’Eurovision Song Contest di Torino. Dopo l’appuntamento con i sorteggi delle semifinali, condotto ieri con Mario Acampa (sostituto di Gabriele Corsi, positivo al Covid), la presentatrice napoletana si prepara a essere protagonista di un nuovo momento legato alla manifestazione europea: il red carpet in programma a maggio. In realtà, stando alla denominazione attribuita lo scorso anno, l’evento si chiamerà “Turquoise carpet” a motivo del predominante colore degli allestimenti. A lasciarsi scappare l’anticipazione sulla propria presenza è stata la stessa Carolina di Domenico, che al termine di un post pubblicato ieri sui social ha scritto: “Next stop #turquoisecarpet in May!“. Quella frase con ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 27 gennaio 2022)DiDistrappa un nuovo biglietto per l’Song Contest di Torino. Dopo l’appuntamento con i sorteggi delle semifinali, condotto ieri con Mario Acampa (sostituto di Gabriele Corsi, positivo al Covid), la presentatrice napoletana si prepara a essere protagonista di un nuovo momento legato alla manifestazione europea: il red carpet in programma a maggio. In realtà, stando alla denominazione attribuita lo scorso anno, l’evento si chiamerà “Turquoise carpet” a motivo del predominante colore degli allestimenti. A lasciarsi scappare l’anticipazione sulla propria presenza è stata la stessadi, che al termine di un post pubblicato ieri sui social ha scritto: “Next stop #turquoisecarpet in May!“. Quella frase con ...

Advertising

Raiofficialnews : ??#Eurovision2022, il logo del 66° @Eurovision ?? - twitorino : Eurovision Song Contest 2022, in diretta streaming da Palazzo Madama il passaggio di testimone tra #Rotterdam e… - EurovisionRai : Italianità e armonia s’incontrano in “The Sound of Beauty”. Riuscite a sentirne il suono? L’ispirazione dell’art th… - rep_torino : Eurovision, cercansi 600 volontari: ecco dove lavoreranno [di Diego Longhin] [aggiornamento delle 17:45] - rep_torino : Eurovision, cercansi 600 volontari: ecco dove lavoreranno [di Diego Longhin] [aggiornamento delle 17:28] -