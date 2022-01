Euroleague Women: Famila Schio - Dynamo Kursk 64-80 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non è la serata che si sognava: una vittoria avrebbe permesso di festeggiare una quasi sicura qualificazione ai quarti di finale con due turni di anticipo; invece Kursk, con le spalle al muro per rimanere in corsa, espugna il PalaRomare 64-80... Leggi su europa.today (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non è la serata che si sognava: una vittoria avrebbe permesso di festeggiare una quasi sicura qualificazione ai quarti di finale con due turni di anticipo; invece, con le spalle al muro per rimanere in corsa, espugna il PalaRomare 64-80...

