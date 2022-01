Eros Ramazzotti vicino a Michelle Hunziker dopo l’addio a Trussardi: “Per lei ci sarò sempre” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Eros Ramazzotti ha smentito le ipotesi riguardanti un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Michelle Hunziker ma ha anche svelato i consigli che le avrebbe dato durante la sua crisi (sfociata poi in separazione) con Tomaso Trussardi. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker Nessun ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: a precisarlo è stato il celebre cantante ed ex marito della showgirl svizzera che, sulle pagine di Oggi, ha anche sottolineato la sua vicinanza nei confronti della madre della sua primogenita (Aurora Ramazzotti) durante questo momento particolarmente delicato. Solo da qualche giorno infatti lei e Tomaso ... Leggi su cityroma (Di giovedì 27 gennaio 2022)ha smentito le ipotesi riguardanti un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex mogliema ha anche svelato i consigli che le avrebbe dato durante la sua crisi (sfociata poi in separazione) con TomasoNessun ritorno di fiamma tra: a precisarlo è stato il celebre cantante ed ex marito della showgirl svizzera che, sulle pagine di Oggi, ha anche sottolineato la sua vicinanza nei confronti della madre della sua primogenita (Aurora) durante questo momento particolarmente delicato. Solo da qualche giorno infatti lei e Tomaso ...

