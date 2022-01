Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker | “Per lei ci sarò sempre” | il consiglio del cantante all’ex moglie

(Di giovedì 27 gennaio 2022)sta passando un periodo complicato. Il suo matrimonio con Tomaso Trussardi si è concluso. I due stavano insieme da dieci anni e hanno due bambine: Sole e Celeste. L’annuncio della separazione, rilasciato dalla coppia, non ha specificato, però, il motivo di tale difficile decisione. I rumors hanno parlato di una possibile nuova vicinanza tra. Ilromano, però, si è detto single. Adesso, in un’intervista al magazine Oggi,è tornato sull’argomento.: la vicinanza delsi è ...

Sono bellissime le parole chesceglie per Michelle Hunziker dopo la rottura con Tomaso ...si racconta in una recente intervista al settimanale "Oggi" , dove commenta la fine della relazione tra l'ex moglie Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Nonostante la smentita del ...I RUMORS Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma? A colorare le pagine dei giornali di cronaca rosa ora c'è il divorzio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Lui risponde. SOCIAL M ...Sono bellissime le parole che Eros Ramazzotti sceglie per Michelle Hunziker dopo la rottura con Tomaso Trussardi ...