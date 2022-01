Eros Ramazzotti rompe il silenzio su Michelle Hunziker | “Non stiamo insieme”

(Di giovedì 27 gennaio 2022)ednon sono tornati: parla lui Giorni fae Tomaso Trussardi hanno annunciato ufficialmente la fine del loro matrimonio. Il motivo? Al momento non è dato saperlo, anche se ovviamente di illazioni ne sono state fatte tante. Si segnala inoltre che in questi giorni sono circolate anche diverse voci di corridoio su un eventuale ritorno di fiamma tra. E proprio quest’ultimo, in un lungo sfogo pubblicato sull’ultimo numero del magazine Oggi, ha smentito categoricamente tutti questi gossip: “Non sono tornato con…Le indiscrezioni circolate in rete circa un mio ipotetico ritorno on ...

L'ingegnere 26enne, legato da 5 anni ad Aurora, la primogenita che Michelle ha avuto con, 58 anni, nega di aver lavorato per l'azienda di Trussardi . Non solo, Goffredo non ci ha mai ...Leggi Anche Capodanno alle Maldive per i vip: da Auroracon papàalla Nargi con Matri Il piccolo Tommaso è rimasto a casa con i nonni, per lasciare un paio di giorni di intimità a ...Dopo l’annuncio ufficiale della separazione tra Michelle HUnziker e Tomaso Trussardi, si rincorrono voci di ogni sorta per ipotizzare quali siano state le ragioni della rottura. Se prima si pensava ad ...Eros Ramazzotti ha commentato la fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, smentendo un ritorno di fiamma con la madre della sua primogenita Aurora.