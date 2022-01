Eros Ramazzotti risponde in merito alle voci di un ritorno di fiamma con l’ex moglie Michelle Hunziker

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Da giorni ormai sifera di unditraed. Dopo l’annuncio della separazione tra la conduttrice e l’ormai ex marito Tomaso Trussardi, il mondo del gossip ha ipotizzato un riavvicinamento trae il suo primo marito,. A smentire ogni rumors è stato proprio l’artista che prima è intervenuto sui social, poi è tornato sull’argomento nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi: Nessundi. Per lei ci sono e ci sarò sempre. Mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi. Trae lai ...

Advertising

RaiRadio2 : E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei ?? #Sanremo2022 si avvicina… Vogliamo ricordare il 1984 in cui un… - RadioR101 : #R101News: #ErosRamazzotti ha parlato in un'intervista dell'ex moglie #MichelleHunziker, dopo la recente separazion… - ElePibiri03 : RT @sanremohistory: 1986. 13-15 febbraio, 36° edizione. Vince Eros Ramazzotti con 'Adesso tu'. - arual812 : RT @sanremohistory: 1986. 13-15 febbraio, 36° edizione. Vince Eros Ramazzotti con 'Adesso tu'. - 007Dufour007 : RT @007Dufour007: Eros Ramazzotti - Cose della vita (Full HD) - 1993 - Festivalbar -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

Intanto, dopo la separazione tra la conduttrice e lo stilista, sono in molti a pensare che la show girl svizzera abbia ripreso i rapporti con l'ex marito. Infatti, nel giro di poche ...Michelle Hunziker ednon sono tornati insieme: parla lui Giorni fa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato ufficialmente la fine del loro matrimonio. Il motivo? Al momento non è dato saperlo, ...Solo da qualche giorno infatti lei e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione dopo 10 anni d'amore. Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondon ...Dopo l’annuncio ufficiale della separazione tra Michelle HUnziker e Tomaso Trussardi, si rincorrono voci di ogni sorta per ipotizzare quali siano state le ragioni della rottura. Se prima si pensava ad ...