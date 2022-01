Eros Ramazzotti replica ai rumor | “Io e Michelle non siamo tornati insieme”

Advertising

RaiRadio2 : E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei ?? #Sanremo2022 si avvicina… Vogliamo ricordare il 1984 in cui un… - Novella_2000 : Eros Ramazzotti risponde ai rumor sul presunto ritorno di fiamma con Michelle Hunziker - infoitcultura : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma? «Io per lei ci sarò sempre» - infoitcultura : Eros Ramazzotti dice la sua su Michelle - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - QUESTA NOSTRA STAGIONE -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

I fan dovranno mettersi l'anima in pace. Non c'è nessun ritorno di fiamma trae Michelle Hunziker. A chiarirlo una volta per tutte è il cantante che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi , ha messo a tacere i rumor, che lo volevano sempre più ...Intanto, dopo la separazione tra la conduttrice e lo stilista, sono in molti a pensare che la show girl svizzera abbia ripreso i rapporti con l'ex marito. Infatti, nel giro di poche ...In un'intervista al settimanale Oggi interviene Eros Ramazzotti, che replica ai vari rumor: "Io e Michelle non siamo tornati insieme" ...Eros Ramazzotti ha letteralmente smentito la notizia . I due sono rimasti sempre in contatto per il bene della figlia Aurora, che oggi ha 25 anni, ma qualcuno parla di un ritorno di fiamma. Leggi anch ...