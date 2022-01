Elodie si racconta al settimanale “Grazia”: ecco cosa ha rivelato (Di giovedì 27 gennaio 2022) La cantante Elodie posa per Grazia, in edicola questa settimana e racconta alla scrittrice Chiara Gamberale i momenti di rottura che l’hanno fatta crescere L’infanzia passata a fare quasi da madre alla sorella e a due genitori giovani e sognatori. Il primo bacio dato senza lasciarsi andare e la testa rasata per sfidare i luoghi comuni. Il successo e la scelta di liberarsi di chi voleva trasformarla in una bambolina. La cantante Elodie posa per Grazia, in edicola questa settimana e racconta alla scrittrice Chiara Gamberale i momenti di rottura che l’hanno fatta crescere. Compresa la decisione di mettere fine alla relazione più importante della sua vita, quella con il rapper Marracash, di cui dice: «Mi fa strano parlare di fine, fra me e lui, il nostro amore non è finito, si è ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) La cantanteposa per, in edicola questa settimana ealla scrittrice Chiara Gamberale i momenti di rottura che l’hanno fatta crescere L’infanzia passata a fare quasi da madre alla sorella e a due genitori giovani e sognatori. Il primo bacio dato senza lasciarsi andare e la testa rasata per sfidare i luoghi comuni. Il successo e la scelta di liberarsi di chi voleva trasformarla in una bambolina. La cantanteposa per, in edicola questa settimana ealla scrittrice Chiara Gamberale i momenti di rottura che l’hanno fatta crescere. Compresa la decisione di mettere fine alla relazione più importante della sua vita, quella con il rapper Marracash, di cui dice: «Mi fa strano parlare di fine, fra me e lui, il nostro amore non è finito, si è ...

