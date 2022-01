Elezioni Presidente della Repubblica | quarto scrutinio | nuovo quorum Live

(Di giovedì 27 gennaio 2022): oggi giovedì 27 gennaio 2022 si terrà il. Se nei primi tre giorni serviva la maggioranza dei due terzi per nominare il Capo dello Stato, adesso basterà la maggioranza semplice, 505 voti. 11.00 Inizia il: difficilmente ci si allontanerà dallo spartito visto negli scorsi giorni. D’altra parte, molti commentatori si aspettano in giornata l’accordo tra le forze politiche che porterà all’elezione del Capo dello Stato domani al quintopiù ...

Advertising

fragolaofficial : Domanda : ma il fatto che i politici siano arrivati impreparati all’elezioni del presidente dalla repubblica, e che… - Corriere : Crosetto: «Che onore quei 114 voti. Ma in tempi così difficili va scelto un padre nobile» - Corriere : Si tratta su tre nomi: sul tavolo Casini, Draghi e Belloni. Smentito l'incontro Salvini-Cassese - Rivalevante : Iva Zanicchi: 'Faccio sesso a 82 anni con mio marito perché fa bene. Poi, se smetti, non lo fai più'… - talismanogiada : RT @rotre54: #Belloni al #Quirinale #PresidenzaDellaRepubblica #Quirinale22 #Quirinale2022 #PresidenteDellaRepubblica #27gennaio #maratona… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Presidente

OGGI SI SAPRÀ IL NUOVODELLA REPUBBLICA? Potrebbe essere oggi il "D - day", anzi il "Q - Day": con la quarta votazione per ledeldella Repubblica , il nuovo inquilino del Quirinale potrebbe emergere dopo le lunghi trattative notturne tra i tre principali attori "protagonisti" in campo. Matteo Salvini (...... Cassese: "L'enfasi sul Colle nasconde il vuoto dei partiti: pensino di più ai programmi"della Repubblica, la richiesta di passare a due sedute al giorno. Boschi scrive a Fico Colle - ...I parlamentari nazionali del M5S hanno annunciato la convocazione da parte del Governo di un tavolo sul Petrolchimico di Siracusa.Confermato alle 8.30 il vertice di centrodestra per decidere una strategia comune per la quarta votazione per il Presidente della Repubblica, dopo le divisioni di ieri con Fdi che ha ...