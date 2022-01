Elezioni del presidente della Repubblica ultime notizie | oggi la quarta votazione I nomi in ballo e le strategie

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Anche nella terzadi ieri, nulla di fatto per leal del. La corsa al Quirinale però non si ferma e, giovedì 27 gennaio 2022, ci sarà lae fino a qualche ora fa non c’era ancora nessun accordo sul nome. Alle 11 però si ricomincerà a votare e il quorum è sceso a 505.delnuovi incontri tra i partiti primaprossima– ore 8.32 Il centrodestra starebbe pensando all’opzione Pier Ferdinando Casini, mentre l’ipotesi Maria Elisabetta Casellati forse sarebbe già tramontata anche se Salvini assicura: “Come Fico è ...

marcodimaio : Nella storia delle elezioni del #PresidenteDellaRepubblica mediamente il voto decisivo è arrivato al 9° scrutinio.… - fragolaofficial : Domanda : ma il fatto che i politici siano arrivati impreparati all’elezioni del presidente dalla repubblica, e che… - AnnalisaChirico : Nelle prime elezioni presidenziali del dopo Berlusconi, il pregiudizio atavico sul centrodestra, che sarebbe in gra… - cavicchioli : Nonostante oggi il quorum per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica italiana sia inferiore alle tre prec… - DinoLatini : Rassegna stampa del 27.01.2022. Impressioni della 3ª giornata Elezioni Presidente della Repubblica -

Lo dice Matteo Salvini, entrando al verticecentrodestra, rispondendo a chi gli chiede se pensa al nome dell'ex presidente della Camera per il Colle. Salvini: "Lavoro per proposte...Il confronto tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte sembra concentrato su tre nomi: Mario Draghi e Pier Ferdinando Casini, con in più Elisabetta Belloni, la diplomatica ora alla guida...LEGGI ANCHE Giornata della memoria a Napoli, celebrazioni con il sindaco Manfredi Infine sullo slittamento delle elezioni del Consiglio metropolitano al 13 marzo «è stato richiesto da tutte le forze ...Il centrodestra ha presentato la sua terna di nomi per il Quirinale, respinta dal centrosinistra. Ma il vero scoglio che i partiti devono superare riguarda le sorti del .... Ma dal centrosinistra non ...