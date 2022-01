Elezione presidente della Repubblica diretta | Salvini | «Non proporrò nome di centrosinistra» Conte | «Fiduciosi su dialogo»

Advertising

AlbertoBagnai : Salvo errore, il numero medio di scrutini per l’elezione di un Presidente della Repubblica (escluso il presidente p… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 3a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - you_trend : ?? Fumata nera anche per il secondo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - marcodelucact60 : RT @K_for_rats: @federicofubini Caspita, l'elezione del presidente della Repubblica italiano ha un effetto ancora maggiore sui tassi a 10 a… - Doct_Manhattan : RT @tizianamaiolo: L'arroganza di @EnricoLetta è senza limiti. Siamo arrivati alle minacce. Tutti i candidati del centrodestra sono 'divisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione presidente

Leggi anchedella Repubblica, la diretta del voto: Salvini boccia il trio Draghi - Casini - Belloni Salvini e Conte provano a mettere da parte Letta, torna l'asse gialloverde ...9.40 - A poco minuti dalla quarta votazione per l'deldella Repubblica, il Pd ha deciso di non fare una riunione per valutare la situazione ma di andare in aula e votare scheda ...Scatterà questa mattina alle 11 la quarta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica in una giornata dalla quale probabilmente sortirà il nome definitivo del nuovo inquilino del Quirinal ...Si valuta di eliminare la scadenza del Green Pass rilasciato non solo con la somministrazione del vaccino, ma anche con la guarigione.