Elezione presidente della Repubblica diretta | quarta votazione Centrodestra si astiene Irritazione Meloni Salvini | «No candidato di bandiera» Pd-M5S-Leu e Iv | scheda bianca

Advertising

AlbertoBagnai : Salvo errore, il numero medio di scrutini per l’elezione di un Presidente della Repubblica (escluso il presidente p… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 3a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - you_trend : ?? Fumata nera anche per il secondo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - AntonioSpadafo4 : RT @NFratoianni: #EuropaVerde e #SinistraItaliana voteranno #LuigiManconi alla 4ª chiamata per l'elezione del Presidente della Repubblica.… - NONAME31825236 : RT @molumbe: Draghi ci spiega perché i mercati hanno titolo a intervenire sull’elezione del nostro presidente della Repubblica. https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione presidente

Oggi, come si dice, i nodi vengono al pettine. È il giorno della quarta votazione per l'deldella Repubblica , quella dove il quorum si abbassa alla maggioranza assoluta : dopo tre fumate nere , dove sono prevalse le schede bianche, si ricomincia e con ogni ...Al via a Montecitorio la quarta votazione per l'del tredicesimodella Repubblica. Dopo le tre fumate nere (con la maggioranza dei due terzi richiesti) il quorum si abbassa, con la maggioranza assoluta. Ma si va ancora verso una ...Una strategia per avere più tempo per trattare ed evitare fughe in avanti dei dissidenti Nella quarta votazione di oggi per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica il centrodestra ha deciso ...ROMA (ITALPRESS) – Quarta votazione oggi alle 11 per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la terza fumata nera di ieri. Il quorum richiesto scende dai due terzi dei componenti dell’Assemble ...