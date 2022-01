Elezione Presidente della Repubblica, al via la quarta votazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Ancora non c’è convergenza sul nome, che potrebbe arrivare domani Sta per iniziare, a Camere congiunte, la quarta votazione per l’Elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Con questa votazione si abbassa il quorum. Bastano 505 voti per eleggere la più alta carica dello Stato, ma gli equilibri sono ancora precari. Secondo le ultime notizie derivanti dal vertice di centrosinistra M5s, Pd e Leu voteranno scheda bianca. Il centrodestra, invece, si asterrà anche se fa sapere che la coalizione ha deciso di essere disponibile a votare un nome di alto valore istituzionale. Giuseppe Conte, prima di entrare alla Camera ha dichiarato: “Nessuna coalizione può pensare di eleggere un Presidente della Repubblica che sia di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Ancora non c’è convergenza sul nome, che potrebbe arrivare domani Sta per iniziare, a Camere congiunte, laper l’del nuovo. Con questasi abbassa il quorum. Bastano 505 voti per eleggere la più alta carica dello Stato, ma gli equilibri sono ancora precari. Secondo le ultime notizie derivanti dal vertice di centrosinistra M5s, Pd e Leu voteranno scheda bianca. Il centrodestra, invece, si asterrà anche se fa sapere che la coalizione ha deciso di essere disponibile a votare un nome di alto valore istituzionale. Giuseppe Conte, prima di entrare alla Camera ha dichiarato: “Nessuna coalizione può pensare di eleggere unche sia di ...

AlbertoBagnai : Salvo errore, il numero medio di scrutini per l’elezione di un Presidente della Repubblica (escluso il presidente p… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 3a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - you_trend : ?? Fumata nera anche per il secondo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - Frances37499136 : RT @tizianamaiolo: L'arroganza di @EnricoLetta è senza limiti. Siamo arrivati alle minacce. Tutti i candidati del centrodestra sono 'divisi… - Marcogayamarco : RT @Paolo_Bargiggia: Lo spazio che tv e giornali danno h 24 all'elezione del Presidente della Repubblica è interessante come un gatto appes… -