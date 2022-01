Elezione del presidente della Repubblica: oggi quarta votazione, serve la maggioranza assoluta Draghi, Casini, Cassese, Casellati, i crescenti consensi per Mattarella. Letta: sarà venerdì (Di giovedì 27 gennaio 2022) Alle 11 la quarta votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Non è più necessaria la maggioranza dei due terzi ma la maggioranza assoluta, dunque il quorum scende da 673 a 505 voti. Anche nella notte il confronto per individuare una soluzione è andato avanti. Stamattina il vertice del centrodestra mentre Enrico Letta,, segretario Pd, ha detto che venerdì sarà eletto un presidente super partes. La figura centrale resta quella di Mario Draghi, prima alternativa Pierferdinando Casini. Anche il costituzionalista Sabino Cassese è nel novero, in forte ribasso le quotazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 27 gennaio 2022) Alle 11 laper eleggere il. Non è più necessaria ladei due terzi ma la, dunque il quorum scende da 673 a 505 voti. Anche nella notte il confronto per individuare una soluzione è andato avanti. Stamattina il vertice del centrodestra mentre Enrico,, segretario Pd, ha detto cheeletto unsuper partes. La figura centrale resta quella di Mario, prima alternativa Pierferdinando. Anche il costituzionalista Sabinoè nel novero, in forte ribasso le quotazioni di Maria Elisabetta Alberti...

Advertising

you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 3a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - Montecitorio : ???? Riprende la seduta comune del Parlamento per l'elezione del #PresidentedellaRepubblica (terza votazione). La mag… - NicolaPorro : Un racconto controcorrente del nostro @DelpapaMax sull'elezione del #Quirinale ?? - tagliagenti : RT @petergomezblog: Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “mani su… - MiuccioPrado : L'età per l'elezione del PdR non è mai stata un problema, figurate mo che ne serve uno a breve termine. Quindi: mol… -