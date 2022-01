Elezione del presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. Centrodestra riunito, Salvini: "Draghi prezioso a Palazzo ... (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mentre sui tre nomi sul tavolo " Belloni, Draghi e Casini, ha commentato con un "leggo tanti nomi interessanti, che non sono di Centrodestra". - E ha rilanciato: "Abbiamo dei nomi di assoluto livello. Leggi su lastampa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mentre sui tre nomi sul tavolo " Belloni,e Casini, ha commentato con un "leggo tanti nomi interessanti, che non sono di". - E ha rilanciato: "Abbiamo dei nomi di assoluto livello.

Advertising

petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 3a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - Montecitorio : ???? Riprende la seduta comune del Parlamento per l'elezione del #PresidentedellaRepubblica (terza votazione). La mag… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Il film della giornata. Oggi la quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. È I… - Claudio61331412 : @mariogiordano5 Queste elezione del PdR sono l'ennesimo specchio del paese e della politica attuale -