Eibar, Edu Exposito fa sognare: dati impressionanti per il trequartista (Di giovedì 27 gennaio 2022) Richiesto da diversi club in Spagna Edu Exposito si è legato ai colori dell’Eibar e sogna di portarlo verso la promozione in prima divisione. Dopo un inizio difficile l’Eibar ha trovato grande continuità e si gode adesso la vetta del campionato di seconda divisione spagnola. Il club iberico, trascinato da Edu Exposito, sogna la promozione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Richiesto da diversi club in Spagna Edusi è legato ai colori dell’e sogna di portarlo verso la promozione in prima divisione. Dopo un inizio difficile l’ha trovato grande continuità e si gode adesso la vetta del campionato di seconda divisione spagnola. Il club iberico, trascinato da Edu, sogna la promozione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TramoMario : RT @serieAnews_com: Edu #Exposito fa sognare l'#Eibar: numeri incredibili per il trequartista - serieAnews_com : Edu #Exposito fa sognare l'#Eibar: numeri incredibili per il trequartista -

Ultime Notizie dalla rete : Eibar Edu Eibar, Edu Exposito fa sognare: dati impressionanti per il trequartista SerieANews