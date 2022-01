Edilizia scolastica, De Longis: “A rischio finanziamenti per 41milioni di euro, un disastro firmato Comune e Provincia” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Come consigliere Provinciale e comunale di Benevento sento il dovere di segnalare il rischio, più che concreto, di veder irrimediabilmente persi gli ingentissimi fondi per l’Edilizia scolastica messi a disposizione per il Sannio. Parliamo di ben 41 milioni di euro che avrebbero potuto, e purtroppo solo in parte potrebbero ancora, essere utilizzati per sanare una piaga che affligge da tempo immemorabile la nostra Provincia: l’inadeguatezza delle strutture scolastiche sia in termini strutturali che funzionali”. Così Raffaele De Longis, esponente del Partito Democratico. “Durante i due anni di pandemia, – prosegue – si sarebbe potuto profittare delle chiusure imposte dallo stato di emergenza per adottare soluzioni a problemi decennali, o almeno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Come consiglierele e comunale di Benevento sento il dovere di segnalare il, più che concreto, di veder irrimediabilmente persi gli ingentissimi fondi per l’messi a disposizione per il Sannio. Parliamo di ben 41 milioni diche avrebbero potuto, e purtroppo solo in parte potrebbero ancora, essere utilizzati per sanare una piaga che affligge da tempo immemorabile la nostra: l’inadeguatezza delle strutture scolastiche sia in termini strutturali che funzionali”. Così Raffaele De, esponente del Partito Democratico. “Durante i due anni di pandemia, – prosegue – si sarebbe potuto profittare delle chiusure imposte dallo stato di emergenza per adottare soluzioni a problemi decennali, o almeno ...

