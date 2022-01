Edicola Quirinale: i leader trattano ma i partiti restano divisi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Non c'è stato nessun vertice notturno tra i leader, il rebus del Quirinale rimane irrisolto e la trattativa proseguirà oggi su tre nomi, che sono, in ordine alfabetico, quelli di Elisabetta Belloni, capo del Dis, i servizi segreti, Pierferdinando Casini, ex presidente della Camera e centrista di lunghissimo corso, e Mario Draghi, premier secondo molti, e in primis Salvini e Conte, difficile da sostituire. Circola, fuori da questa terna, anche il nome del giurista Sabino Cassese, ma più tra i giornalisti che non tra i politici, per via di un presunto incontro, seccamente smentito, tra il costituzionalista e il leader della Lega. Sul negoziato aleggiano i 125 voti ricevuti ieri da Mattarella, che in qualche modo rivitalizzano l'ipotesi di una sua rielezione, e i 114 ottenuti da Crosetto, che marcano la distanza tra Giorgia Meloni ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Non c'è stato nessun vertice notturno tra i, il rebus delrimane irrisolto e la trattativa proseguirà oggi su tre nomi, che sono, in ordine alfabetico, quelli di Elisabetta Belloni, capo del Dis, i servizi segreti, Pierferdinando Casini, ex presidente della Camera e centrista di lunghissimo corso, e Mario Draghi, premier secondo molti, e in primis Salvini e Conte, difficile da sostituire. Circola, fuori da questa terna, anche il nome del giurista Sabino Cassese, ma più tra i giornalisti che non tra i politici, per via di un presunto incontro, seccamente smentito, tra il costituzionalista e ildella Lega. Sul negoziato aleggiano i 125 voti ricevuti ieri da Mattarella, che in qualche modo rivitalizzano l'ipotesi di una sua rielezione, e i 114 ottenuti da Crosetto, che marcano la distanza tra Giorgia Meloni ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Gennaio: HABEMUS CONCLAVE. Ma nessun Papa, la Casellati e Cassese tramontano subito La conta in Aula, quella data per certa fino a martedì sera, per il momento è saltata ma lei spera ancora nel sogno Quirinale. Dopo averla esclusa all'ultimo minuto dalla rosa […] Di Lorenzo ...

Quirinale, tra sprint e frenate i doppi giochi dei leader Un simile groviglio potrebbe trovare rappresentazione solo in una tela di Pollock, in una di quelle composizioni astratte e senza centro, in cui le linee si inseguono nervose in una ...

