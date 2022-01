Ecuador-Brasile stasera in tv: orario e diretta streaming qualificazioni Qatar 2022 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Brasile, già qualificato con ampio anticipo, sarà ospite questa sera a Quito nella quindicesima e terzultima giornata delle qualificazioni Mondiali per sfidare l’Ecuador. La Nazionale verdeoro è nettamente al comando della classifica sudamericana con 35 punti, frutto di 11 vittorie e due pareggi in 13 partite, e cercherà di mantenere la propria imbattibilità. L’Ecuador è invece attualmente terzo a quota 23 punti e con 5 punti di vantaggio dalla quinta posizione. Appuntamento alle ore 22 di questa sera. Il match non sarà visibile in diretta tv. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il, già qualificato con ampio anticipo, sarà ospite questa sera a Quito nella quindicesima e terzultima giornata delleMondiali per sfidare l’. La Nazionale verdeoro è nettamente al comando della classifica sudamericana con 35 punti, frutto di 11 vittorie e due pareggi in 13 partite, e cercherà di mantenere la propria imbattibilità. L’è invece attualmente terzo a quota 23 punti e con 5 punti di vantaggio dalla quinta posizione. Appuntamento alle ore 22 di questa sera. Il match non sarà visibile intv. SportFace.

