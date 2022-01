Ecco il presidenzialismo (all’italiana) di ritorno. L’analisi social di Giordano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Siamo solo al quarto giorno di votazione tra rose che appassiscono nello spazio di un mattino, nomi super partes che diventano in un tweet candidati di una sola parte da azzoppare e il divertissement dei “grandi elettori”, che ci restituisce la dimensione onnivora di una politica iper leaderizzata, che ammazzano il tempo dell’attesa giocherellando con le preferenze come se fossero bazzecole, quisquilie e pinzillacchere. E mentre rotolano giù dal patibolo mediatico più teste di quirinabili di quelle ghigliottinate da Robespierre e dai suoi sodali del Comitato di salute pubblica, è tornato di gran moda, questa volta online considerato che i salotti soffrono ancora della diaspora pandemica, il dibattito sul presidenzialismo all’italiana. A imbracciare le redini del carro dell’elezione diretta del Capo dello Stato c’è Fratelli d’Italia e la sua leader ... Leggi su formiche (Di giovedì 27 gennaio 2022) Siamo solo al quarto giorno di votazione tra rose che appassiscono nello spazio di un mattino, nomi super partes che diventano in un tweet candidati di una sola parte da azzoppare e il divertissement dei “grandi elettori”, che ci restituisce la dimensione onnivora di una politica iper leaderizzata, che ammazzano il tempo dell’attesa giocherellando con le preferenze come se fossero bazzecole, quisquilie e pinzillacchere. E mentre rotolano giù dal patibolo mediatico più teste di quirinabili di quelle ghigliottinate da Robespierre e dai suoi sodali del Comitato di salute pubblica, è tornato di gran moda, questa volta online considerato che i salotti soffrono ancora della diaspora pandemica, il dibattito sul. A imbracciare le redini del carro dell’elezione diretta del Capo dello Stato c’è Fratelli d’Italia e la sua leader ...

SesostriIII : @nonelarena @DSantanche Ecco la consueta ignoranza ?????? ci sarà un motivo per cui i padri costituenti hanno scelto n… - RCorraz72 : @Covidioti In più consideriamo anche che sarebbero due persone che nessuno ha mai votato! Ecco perché serve il pres… - francone12b : @mariolavia siamo un paese arretrato anche perché non abbiamo il presidenzialismo. Draghi al colle ed un governo ch… - ClaudioCipria18 : RT @QgDelux: @FratellidItalia @Donzelli immaginatevi un mondo dove l’Italia è in presidenzialismo: cosa avrebbe combinato Monti? Letta? Ren… - QgDelux : @zucconideputato @FratellidItalia immaginatevi un mondo dove l’Italia è in presidenzialismo: cosa avrebbe combinato… -