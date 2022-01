E’ successo in Cina: “Buongiorno, sono il vostro giornalista e sono una AI”. Inizia una nuova era tecnologica (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il conduttore di notizie creato dall’intelligenza artificiale N Xiaohei si è rivelato ai suoi spettatori il 20 dicembre 2021, dopo 1.700 ore di trasmissione continua di notizie in diretta. La Cina sempre più all’avanguardia nel campo della AI! giornalista AI presentatore in Cina – curiosauro.itL’AI arriva in tv. “Ciao a tutti, sono il conduttore di notizie dell’intelligenza artificiale sul National Business Daily. sono il gemello virtuale dell’host originale. sono stato attivo, riportando la notizia senza che tu te ne accorgessi, per 70 giorni”. La frase appena riportata è l’annuncio fatto dal National Business dei media cinesi e la società di intelligenza artificiale N Xiaohei, e riguarda il lancio dei loro primi programmi televisivi ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il conduttore di notizie creato dall’intelligenza artificiale N Xiaohei si è rivelato ai suoi spettatori il 20 dicembre 2021, dopo 1.700 ore di trasmissione continua di notizie in diretta. Lasempre più all’avanguardia nel campo della AI!AI presentatore in– curiosauro.itL’AI arriva in tv. “Ciao a tutti,il conduttore di notizie dell’intelligenza artificiale sul National Business Daily.il gemello virtuale dell’host originale.stato attivo, riportando la notizia senza che tu te ne accorgessi, per 70 giorni”. La frase appena riportata è l’annuncio fatto dal National Business dei media cinesi e la società di intelligenza artificiale N Xiaohei, e riguarda il lancio dei loro primi programmi televisivi ...

