E’ scontro tra Manila e Soleil: una battuta velenosa fa infuriare la Nazzaro (VIDEO) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge ormai non corre buon sangue e sembra difficile pensare che tra le due possa tornare il sereno, anche dopo quello che è successo ieri. In particolare, il Grande Fratello VIP, come era successo anche nelle passate edizioni, ha dato la possibilità ai vipponi di divertirsi pensando e realizzando un programma radiofonico. Ieri, Barù e Jessica, avrebbero dovuto intrattenere i concorrenti, insieme a Manila ma alla fine, in studio insieme a loro, è entrata Soleil. E quando Barù le ha fatto notare che doveva esserci l’ex miss Italia al suo posto, Soleil ha commentato: “Manila è in cucina a lavare piatti tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi spiace!“. Quella che a detta della Sorge, è stata solo una battuta ironica, è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 27 gennaio 2022) TraSorge ormai non corre buon sangue e sembra difficile pensare che tra le due possa tornare il sereno, anche dopo quello che è successo ieri. In particolare, il Grande Fratello VIP, come era successo anche nelle passate edizioni, ha dato la possibilità ai vipponi di divertirsi pensando e realizzando un programma radiofonico. Ieri, Barù e Jessica, avrebbero dovuto intrattenere i concorrenti, insieme ama alla fine, in studio insieme a loro, è entrata. E quando Barù le ha fatto notare che doveva esserci l’ex miss Italia al suo posto,ha commentato: “è in cucina a lavare piatti tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi spiace!“. Quella che a detta della Sorge, è stata solo unaironica, è ...

