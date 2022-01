E così Spotify ha preferito il podcast con disinformazione sul Covid alla musica di Neil Young (Di giovedì 27 gennaio 2022) Certe notti la radio che passa Neil Young sembra avere capito chi sei. La citazione di Ligabue è inevitabile, anche perché la radio potrebbe continuare a essere il media che trasmetterà le canzoni di una delle voci più celebri del rock mondiale, mentre Spotify – la piattaforma di streaming dove si concentra quasi tutta la musica del mondo e non solo quella, come vedremo – non avrà più in catalogo le canzoni di Neil Young stesso. alla fine, nella diatriba che ha visto il musicista contrapporsi a Joe Rogan e al suo podcast che, nel corso degli ultimi due anni – secondo delle firme autorevoli del panorama scientifico – ha diffuso disinformazione sul coronavirus, Spotify ha scelto di cedere alla richiesta ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Certe notti la radio che passasembra avere capito chi sei. La citazione di Ligabue è inevitabile, anche perché la radio potrebbe continuare a essere il media che trasmetterà le canzoni di una delle voci più celebri del rock mondiale, mentre– la piattaforma di streaming dove si concentra quasi tutta ladel mondo e non solo quella, come vedremo – non avrà più in catalogo le canzoni distesso.fine, nella diatriba che ha visto il musicista contrapporsi a Joe Rogan e al suoche, nel corso degli ultimi due anni – secondo delle firme autorevoli del panorama scientifico – ha diffusosul coronavirus,ha scelto di cedererichiesta ...

Advertising

gostanello : Quanta roba anni 2000 è invecchiata così bene? Anzi, non è proprio invecchiata, direi. Potrebbe benissimo essere un… - dedaIux : @IlMist @Spotify Ammiro Neil perché è sempre stato coerente, ma alla fine se uno non vuole ascoltare un podcast con… - clodias_ : - InkSonoro : Ogni volta è così è disponibile anche per il pre-save su Spotify e Apple Music ?? #EMMA #emmamarrone #ognivoltaècosì… - edschetwitta : Svegliarsi cosi -