"È caduto nel Tevere". Paura per il figlio della coppia vip, salvato dal papà. È successo tutto in un momento (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una tranquilla camminata in riva al Tevere con la moglie e i figli. Poi, d'improvviso, la caduta in acqua. Incredibile quanto accaduto all'attore e regista Kim Rossi Stuart, o meglio a suo figlio Ian. Il piccolo, secondogenito di Kim e della moglie Ilaria Spada nato nel luglio del 2019, è scivolato nell'acqua gelata. Probabilmente a provocare l'incidente è stata la pavimentazione ghiacciata della passeggiata. Kim si trovava in quel momento con Ilaria e i due figli. Quando ha visto Ian cadere in acqua ha agito d'istinto e con grande freddezza. L'episodio, davvero drammatico, è stata raccontato dal settimanale Diva e Donna. E da quello che è emerso la tragedia è stata, fortunatamente, soltanto sfiorata. In questi giorni le acque del fiume Tevere che attraversa ...

