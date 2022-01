Dybala, c’è il Manchester City: Guardiola ‘pazzo’ del calciatore della Juventus (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una prima svolta su Paulo Dybala, il futuro del calciatore argentino potrebbe essere al Manchester City. Il rinnovo del contratto con la Juventus si allontana sempre di più, dopo l’arrivo per i bianconeri di Vlahovic. Sul piatto dell’attaccante argentino l’offerta dell’Inter, ma soprattutto quella del club inglese. Sembrava fatta per il rinnovo, poi si sono registrati momenti di tensione tra il calciatore e la dirigenza: la Juventus non ha intenzione di superare i 7 milioni di euro, la stessa cifra garantita al serbo. Le probabilità di fumata nera sono altissime. Dybala è una chiara richiesta di Guardiola, il tecnico è disposto a fare carte false per garantirsi le prestazioni dell’ex Palermo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una prima svolta su Paulo, il futuro delargentino potrebbe essere al. Il rinnovo del contratto con lasi allontana sempre di più, dopo l’arrivo per i bianconeri di Vlahovic. Sul piatto dell’attaccante argentino l’offerta dell’Inter, ma soprattutto quella del club inglese. Sembrava fatta per il rinnovo, poi si sono registrati momenti di tensione tra ile la dirigenza: lanon ha intenzione di superare i 7 milioni di euro, la stessa cifra garantita al serbo. Le probabilità di fumata nera sono altissime.è una chiara richiesta di, il tecnico è disposto a fare carte false per garantirsi le prestazioni dell’ex Palermo. L'articolo CalcioWeb.

CalcioWeb : #Guardiola chiama #Dybala: il futuro dell'argentino può essere al #ManchesterCity - ninnyaiuto : @juventibus. Numerose analisi sulla zampata (economica e finanziaria assieme) della @juventusfc su #Vlahovic. Ma c'… - Sport_Fair : Il futuro di #Dybala potrebbe essere da #Guardiola: c'è l'offerta del #ManchesterCity per convincere l'argentino - FabioCapellone : RT @marco_rogerio_: Ai talebani ricordo una cosa: 'Nella #Juventus c'è una gerarchia. Anni e presenze. Chiellini è il più vecchio. Chi è i… - BiRaskolnikov : RT @taylorjoyismo1: @GRiarso @turtunz Non c'è di meglio in giro di Dybala arrivederci arrivederci -

