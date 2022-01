Durante il voto per il Colle il consenso per i partiti si sta spostando? (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Fotografare gli equilibri del consenso ai partiti nei giorni in cui si elegge il nuovo Presidente della Repubblica ci fornisce una pietra di paragone importante per giudicare, quando questo importante passaggio istituzionale sarà alle nostre spalle, chi saranno i vincitori (e chi gli sconfitti) di questa battaglia politica di primissimo piano. Ecco perché la Supermedia di oggi è particolarmente importante. Il quadro, a dire il vero, non si presenta molto diverso da quello delle scorse settimane, con il Partito Democratico sempre in prima posizione con il 21,3% davanti a Fratelli d'Italia (19,4%) e Lega (18,3%). Tutti gli scostamenti registrati sono attribuibili a normali oscillazioni statistiche: in linea di massima, il trend di medio periodo ci dice che i primi 3 partiti sono sostanzialmente stabili, mentre il M5S si conferma ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Fotografare gli equilibri delainei giorni in cui si elegge il nuovo Presidente della Repubblica ci fornisce una pietra di paragone importante per giudicare, quando questo importante passaggio istituzionale sarà alle nostre spalle, chi saranno i vincitori (e chi gli sconfitti) di questa battaglia politica di primissimo piano. Ecco perché la Supermedia di oggi è particolarmente importante. Il quadro, a dire il vero, non si presenta molto diverso da quello delle scorse settimane, con il Partito Democratico sempre in prima posizione con il 21,3% davanti a Fratelli d'Italia (19,4%) e Lega (18,3%). Tutti gli scostamenti registrati sono attribuibili a normali oscillazioni statistiche: in linea di massima, il trend di medio periodo ci dice che i primi 3sono sostanzialmente stabili, mentre il M5S si conferma ...

