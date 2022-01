Drusilla Foer | ovvero il cavallo di Troia Lgbt “bon ton” per lavare il cervello alle casalinghe

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen —annuncia che a Sanremo ci intratterrà con i soliti pipponi sui dirittie sull’inclusione e in molti parlano di «uscita allo scoperto». Ma il travestito in questione non ha gettato la maschera: fin da subito si è presentato comedidel semidefunto ddl Zan in sede sanremese, a cui è stato chiamato in qualità di «spalla» inclusiva e politicamente corretta di Amadeus. Inclusiva nei confronti dei trans, esclusiva nei confronti della vtta donna a cui quest’anno ha rubato il posto. E mamma Rai, dal canto suo, ha fatto il compitino, pagando dazio al magisterocon la quota riservata ai trans, o travestiti, o come diamine vuole farsi chiamare il signor Gianluca Gori: in arte, per l’appunto,...