Advertising

fattoquotidiano : Grillo telefona in diretta a Mentana: “Con Conte non abbiamo mai parlato di votare Draghi al Quirinale. Sintonia su… - ricatti88 : RT @SecolodItalia1: Draghi telefona a Berlusconi: una telefonata “di cortesia” che fa impazzire i retroscenisti - CuginoPaolo : RT @SecolodItalia1: Draghi telefona a Berlusconi: una telefonata “di cortesia” che fa impazzire i retroscenisti - SecolodItalia1 : Draghi telefona a Berlusconi: una telefonata “di cortesia” che fa impazzire i retroscenisti - PolScorr : #Letta: 'nelle ultime ore ci sono stati passi importanti, posso esternare un cauto ottimismo' Unisci i puntini con… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi telefona

ilGiornale.it

di Redazione Online Nel corso del colloquio non è stato affrontato alcun tema politico Il presidente del Consiglio Marioha telefonato a Silvio Berlusconi per fargli auguri di pronta guarigione. "Berlusconi ha ricevuto una cortese telefonata dal presidente del Consiglio - fanno sapere dall'ufficio stampa di Forza ...Nella mattinata di oggi Silvio Berlusconi ha ricevuto una cortese telefonata dal presidente del consiglio Mario, che ha colto l'occasione per formulare i migliori auguri di pronta guarigione al Cavaliere. A renderlo noto sono state fonti di Forza Italia, che precisano come nel corso del colloquio ...Da quanto si apprende, nel colloquio tra il premier e il leader di Forza Italia non si sono toccati temi di attualità politica ...Quirinale, la giornata in diretta. Nell'attesa di certificare la quarta fumata nera per l'elezione del presidente della Repubblica, le trattive tra i partiti sono nello stallo ...