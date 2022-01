Draghi, Casini, Belloni, Cartabia e Cassese: i nomi caldi per il Quirinale nel giorno del quorum a 505 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il numero da ricordare è 505. Da oggi, con la quarta votazione, il quorum per l’elezione del presidente della Repubblica si abbassa. E i partiti cominciano la vera trattativa per il Quirinale. Che punta su una rosa ristretta di nomi. Il nome nuovo è quello di Sabino Cassese. Il giurista, che Matteo Salvini avrebbe incontrato anche se la Lega ha smentito. Ma secondo quanto risulta a Open il centrodestra si sarebbe compattato sul professore di diritto amministrativo e potrebbe tentare la conta già durante il voto di oggi. La riunione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia è in programma alle 8.30 e la votazione inizia alle 11. I nomi nella rosa Poi ci sono Mario Draghi, Pierferdinando Casini ed Elisabetta Belloni. Questa è la rosa su cui ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il numero da ricordare è 505. Da oggi, con la quarta votazione, ilper l’elezione del presidente della Repubblica si abbassa. E i partiti cominciano la vera trattativa per il. Che punta su una rosa ristretta di. Il nome nuovo è quello di Sabino. Il giurista, che Matteo Salvini avrebbe incontrato anche se la Lega ha smentito. Ma secondo quanto risulta a Open il centrodestra si sarebbe compattato sul professore di diritto amministrativo e potrebbe tentare la conta già durante il voto di oggi. La riunione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia è in programma alle 8.30 e la votazione inizia alle 11. Inella rosa Poi ci sono Mario, Pierferdinandoed Elisabetta. Questa è la rosa su cui ...

