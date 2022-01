Dopo 3 fumate nere | è il giorno decisivo? Dalle 11 si vota a maggioranza semplice

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Quorum a quota 505. Prima del via vertice del centrodestra, ma per tutti gli schieramenti è stata una notte di consultazioni. Casini, Cassese, Belloni e Draghi i nomi ancora in ...

Quorum a quota 505. Prima del via vertice del centrodestra, ma per tutti gli schieramenti è stata una notte di consultazioni. Casini, Cassese, Belloni e Draghi i nomi ancora in ...Debole il BTP che continua a soffrire la serie dinere ai voti per il Quirinale, con la ... La riduzione del bilancio inizieràil rialzo dei Fed Funds. In generale conforme alle attese, con ...ROMA (ITALPRESS) – Quarta votazione oggi alle 11 per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la terza fumata nera di ieri. Il ...Oggi alle 11 riprende la seduta alla Camera per eleggere il presidente della Repubblica in una giornata che si annuncia cruciale. Dopo la terza fumata nera di ieri - con 125 preferenze per il presiden ...