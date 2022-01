Donne e pandemia, il gender gap cresce: “Necessario promuovere l’uguaglianza nella ricostruzione” (Di giovedì 27 gennaio 2022) La pandemia non ci ha reso migliori. E nemmeno più uguali. Anzi, il sospetto, sempre più radicato a causa delle evidenze che stanno arrivando sotto forma di analisi socioeconomiche, è che abbia ulteriormente accresciuto il divario tra gli inclusi e gli esclusi, tra chi ha e chi non ha (o ha meno), tra chi è in grado di esercitare pienamente i propri diritti e chi invece si trova a dover fare i conti, quotidianamente, con una differenza che contamina negativamente tutti i campi dell’esistenza sia personale che professionale. È il caso delle Donne. Sappiamo quanto il gender gap sia un problema reale anche nelle società più evolute, e conosciamo la fatica che si fa, e si faceva già prima del Covid, ad affermare principi semplici e basilari come le pari opportunità. Quello di cui invece sappiamo meno è quanto effettivamente la ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lanon ci ha reso migliori. E nemmeno più uguali. Anzi, il sospetto, sempre più radicato a causa delle evidenze che stanno arrivando sotto forma di analisi socioeconomiche, è che abbia ulteriormente accresciuto il divario tra gli inclusi e gli esclusi, tra chi ha e chi non ha (o ha meno), tra chi è in grado di esercitare pienamente i propri diritti e chi invece si trova a dover fare i conti, quotidianamente, con una differenza che contamina negativamente tutti i campi dell’esistenza sia personale che professionale. È il caso delle. Sappiamo quanto ilgap sia un problema reale anche nelle società più evolute, e conosciamo la fatica che si fa, e si faceva già prima del Covid, ad affermare principi semplici e basilari come le pari opportunità. Quello di cui invece sappiamo meno è quanto effettivamente la ...

