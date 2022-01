Domenica il big match Giugliano-Torres: i tigrotti hanno bisogno del grande pubblico (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Giugliano verso il big match di Domenica contro la Torres di Sassari, una sfida che può valere una stagione. Sarà infatti sfida ad alta quota tra la capolista gialloblu e l’inseguitrice. Attualmente la classifica del girone G di Serie D recita così: Giugliano primo con 41 punti (ma una partita in meno, da recuperare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilverso il bigdicontro ladi Sassari, una sfida che può valere una stagione. Sarà infatti sfida ad alta quota tra la capolista gialloblu e l’inseguitrice. Attualmente la classifica del girone G di Serie D recita così:primo con 41 punti (ma una partita in meno, da recuperare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AntoVitiello : Cambia il direttore di gara per #MilanJuve. L'arbitro #Orsato è indisponibile, al suo posto per il big match di dom… - FlowerM91459788 : BUONGIORNO , popolo BIANCONERO ! DOMENICA 6 febbraio , si accendono i RIFLETTORI su #JuveVerona #affascinante BIG M… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Numeri record per il big match della scorsa domenica?? - RadioRossonera : Numeri record per il big match della scorsa domenica?? - padatuitt : #VlahovicBianconero Se considero la partita di domenica sera, quel soprannominato Big Match,.....bhe Vlahovic non a… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica big Usa e Israele continuano a parlare di Iran in mezzo alle tensioni russe Nella big picture della situazione regionale rientra anche l'arrivo, domenica, del presidente israeliano, Isaac Herzog , nella capitale degli Emirati: questa sarà la prima visita pubblica in assoluto ...

Boom di turisti a Viverone per visitare la panchina gigante. Ma non mancano le polemiche Boom di visitatori a Viverone per la panchina gigante. Ad una mese dal suo posizionamento, la Big Bench numero 187 sta richiamando ogni domenica centinaia di turisti a frazione Rolle, sulla collina più alta del paese, da cui si può ammirare un panorama a dir poco mozzafiato: dal lago passando ...

Domenica il big match Giugliano-Torres: i tigrotti hanno bisogno del grande pubblico Teleclubitalia Domenica la Torres può soffiare la vetta al Giugliano I riflettori di tutta la serie D, non solo del girone G, sono puntati sulla sfida tra Giugliano e Torres. Domenica 30 Gennaio alle 14.30 si affrontano allo stadio De Cristofaro la capolista che ha 41 ...

Cinque Mulini: tra le potenze Etiopia e Kenya c’è anche un po’ di azzurro-Italia Domenica 30 gennaio la 90a edizione della gara campestre più affascinante e attesa. La trentina Nadia Battocletti punta al podio tra le donne. I big di quattro nazioni africane si contendono l'oro tra ...

Nellapicture della situazione regionale rientra anche l'arrivo,, del presidente israeliano, Isaac Herzog , nella capitale degli Emirati: questa sarà la prima visita pubblica in assoluto ...Boom di visitatori a Viverone per la panchina gigante. Ad una mese dal suo posizionamento, laBench numero 187 sta richiamando ognicentinaia di turisti a frazione Rolle, sulla collina più alta del paese, da cui si può ammirare un panorama a dir poco mozzafiato: dal lago passando ...I riflettori di tutta la serie D, non solo del girone G, sono puntati sulla sfida tra Giugliano e Torres. Domenica 30 Gennaio alle 14.30 si affrontano allo stadio De Cristofaro la capolista che ha 41 ...Domenica 30 gennaio la 90a edizione della gara campestre più affascinante e attesa. La trentina Nadia Battocletti punta al podio tra le donne. I big di quattro nazioni africane si contendono l'oro tra ...