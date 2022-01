“Domani le visite”: calciomercato Fiorentina, tutto pronto per il bomber (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Fiorentina ha subito scelto il dopo Vlahovic. Dopo la cessione del calciatore serbo, i viola hanno bloccato il sostituto per l’attacco. Fiorentina e Juventus hanno raggiunto in queste ore l’accordo per il trasferimento di Dusan Vlahovic in bianconero. Mega plusvalenza per la società di Rocco Commisso che incasserà circa 75 milioni di euro bonus Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Laha subito scelto il dopo Vlahovic. Dopo la cessione del calciatore serbo, i viola hanno bloccato il sostituto per l’attacco.e Juventus hanno raggiunto in queste ore l’accordo per il trasferimento di Dusan Vlahovic in bianconero. Mega plusvalenza per la società di Rocco Commisso che incasserà circa 75 milioni di euro bonus Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

#Calciomercato #Fiorentina Atteso in tarda serata a Firenze Arthur #Cabral . L'attaccante brasiliano domani svolge le visite. #Vlahovic verso le visite. #Caicedo entro domani. Cabral stasera a Firenze: domani le visite, sarà l'erede di Vlahovic. #Vlahovic è della #Juventus per 75 milioni (67+8); contratto da 7M per 4½ anni; commissioni agli agenti 10M