Docente no vax positivo nel giorno della vaccinazione: può rientrare a scuola con tampone negativo. Green pass dura 6 mesi

L'Ufficio scolastico di Milano pubblica un documento che raccoglie le risposte, curate dal dott. M. Faccini, Direttore UOC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive ATS Milano, ad alcuni quesiti che sono stati posti in occasione di un momento di confronto del 20 gennaio.

