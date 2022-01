Disney Plus diffonde il trailer dei nuovi episodi di The Walking Dead 11 (VIDEO) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Disney+ ha diffuso il trailer della seconda parte dell’11esima stagione di The Walking Dead. Si tratta di una serie molto attesa e amata dal pubblico di ogni età. A partire dal 21 febbraio 2022 gli episodi dell’epilogo dell’11esima stagione saranno in esclusiva sulla piattaforma Disney Plus. Se vuoi seguire The Walking Dead 11, seconda parte, puoi farlo sulla piattaforma streaming dal 21 febbraio e se non hai l’iscrizione a Disney+, è il momento di farla approfittando delle offerte. Non perdere tempo: approfitta dell’offerta lancio per abbonarsi a Disney + I protagonisti di The Walking Dead 11 Tra i protagonisti di The Walking ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 27 gennaio 2022)+ ha diffuso ildella seconda parte dell’11esima stagione di The. Si tratta di una serie molto attesa e amata dal pubblico di ogni età. A partire dal 21 febbraio 2022 glidell’epilogo dell’11esima stagione saranno in esclusiva sulla piattaforma. Se vuoi seguire The11, seconda parte, puoi farlo sulla piattaforma streaming dal 21 febbraio e se non hai l’iscrizione a+, è il momento di farla approfittando delle offerte. Non perdere tempo: approfitta dell’offerta lancio per abbonarsi a+ I protagonisti di The11 Tra i protagonisti di The...

Advertising

tuttopuntotv : Disney Plus diffonde il trailer dei nuovi episodi di The Walking Dead 11 (VIDEO) #DisneyPlus #DisneyPlusStar… - movietele : #DisneyPlus conferma il suo lancio in 42 Paesi in Europa, Medio Oriente e Africa per l'estate 2022 - Screenweek : Sogno erotico americano: la #recensione di #PamAndTommy - sirmacs : RT @lebbrosario: A forza di essere guardata male dai clienti mi sono rassegnata a dire plas come loro anziché plus. Dal momento che anche n… - AlexanderLandSp : RT @lebbrosario: A forza di essere guardata male dai clienti mi sono rassegnata a dire plas come loro anziché plus. Dal momento che anche n… -