DIRETTA | Il diritto all’istruzione e il diritto all’apprendimento. SPECIALE OS TV con l’ex ministro Luigi Berlinguer [VIDEO] (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nuovo appuntamento con Orizzonte Scuola TV. Ospite di prestigio nel nostro spazio informativo. Giovedì 27 gennaio alle 14.30 DIRETTA con l'ex ministro dell'Istruzione, Luigi Berlinguer. L'articolo DIRETTA Il diritto all’istruzione e il diritto all’apprendimento. SPECIALE OS TV con l’ex ministro Luigi Berlinguer VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nuovo appuntamento con Orizzonte Scuola TV. Ospite di prestigio nel nostro spazio informativo. Giovedì 27 gennaio alle 14.30con l'exdell'Istruzione,. L'articoloIle ilOS TV con

Advertising

claudiabaetta62 : RT @byoblu: Davide Turino in diretta 'Coloro che negano il diritto di voto a Sara #Cunial sulla base della mancanza del #greenpass, in real… - newsbiella : Quirinale, Pichetto: “Concedere agli italiani diritto di scelta, elezione diretta da sempre nostra battaglia' - RettaroliS : RT @byoblu: Davide Turino in diretta 'Coloro che negano il diritto di voto a Sara #Cunial sulla base della mancanza del #greenpass, in real… - MaxLandra : RT @nino_pitrone: #Quirinale, colpo di scena: #BeppeGrillo telefona ad #EnricoMentana, che, invece di dargli la linea, gli promette di ripe… - VitaBuongiorno : @turututiti Ma perché noi non ci ribelliamo facciamo qualcosa vogliamo vedere i video in diretta Soleil ha diritto… -