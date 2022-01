Diplomatico ucraino: “Nostre forze armate pronte, Europa sia unita” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “La situazione è molto tesa, ma non siamo in preda al panico. L’Ucraina è in guerra dal 2014 e resiste da molto tempo. Le Nostre forze armate sono molto preparate e se ci sarà un attacco noi siamo pronti”. Così un Diplomatico ucraino a Kiev racconta in un’intervista all’Adnkronos l’atmosfera che si respira nella capitale dell’ex repubblica sovietica in queste ore di trattative e negoziati per scongiurare una possibile invasione russa. Invasione che le truppe di Kiev sono pronte a respingere, sottolinea il Diplomatico, secondo cui “l’Ucraina sta lottando per la libertà” e per il presidente russo Vladimir Putin un eventuale attacco “non sarà una passeggiata” perché “incontrerà una fortissima resistenza”. Già da tempo, sottolinea la fonte, le autorità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “La situazione è molto tesa, ma non siamo in preda al panico. L’Ucraina è in guerra dal 2014 e resiste da molto tempo. Lesono molto preparate e se ci sarà un attacco noi siamo pronti”. Così una Kiev racconta in un’intervista all’Adnkronos l’atmosfera che si respira nella capitale dell’ex repubblica sovietica in queste ore di trattative e negoziati per scongiurare una possibile invasione russa. Invasione che le truppe di Kiev sonoa respingere, sottolinea il, secondo cui “l’Ucraina sta lottando per la libertà” e per il presidente russo Vladimir Putin un eventuale attacco “non sarà una passeggiata” perché “incontrerà una fortissima resistenza”. Già da tempo, sottolinea la fonte, le autorità di ...

