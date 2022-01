“Devi fare come dico io”: piano malefico di Katia Ricciarelli, tradimento senza pietà (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nuovi intrecci e inganni in casa GF Vip: Katia Ricciarelli trama alle spalle di un concorrente amatissimo dal pubblico. Katia Ricciarelli (fonte youtube)Gli equilibri in Casa, si sa, sono mutevoli e soggetti alle variazioni d’umore dei concorrenti in gara. La riprova è stata ieri sera quando, in previsione della cena, Katia, Delia, Manila e Sophie si sono riunite attorno al tavolo in verandina per programmare il pasto serale. Soleil, nel tardo pomeriggio, aveva mostrato preoccupanti segni di cedimento, restando a letto più del consueto, ed era stata prontamente consolata dalla bionda soprano veneta. La sua assenza è stata commentata dalle compagne di avventura, e Katia ha dimostrato di avere le idee ben chiare in proposito… Katia ... Leggi su ck12 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nuovi intrecci e inganni in casa GF Vip:trama alle spalle di un concorrente amatissimo dal pubblico.(fonte youtube)Gli equilibri in Casa, si sa, sono mutevoli e soggetti alle variazioni d’umore dei concorrenti in gara. La riprova è stata ieri sera quando, in previsione della cena,, Delia, Manila e Sophie si sono riunite attorno al tavolo in verandina per programmare il pasto serale. Soleil, nel tardo pomeriggio, aveva mostrato preoccupanti segni di cedimento, restando a letto più del consueto, ed era stata prontamente consolata dalla bionda soprano veneta. La sua asè stata commentata dalle compagne di avventura, eha dimostrato di avere le idee ben chiare in proposito…...

