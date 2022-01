Delia rivela come sceglie le ragazze da incontrare insieme ad Alex: “Soleil non è il mio tipo” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Delia Duran al Grande Fratello Vip è un fiume in piena. Se da una parte c’è Alex Belli che per tre mesi ha mantenuto il suo aplomb baritonale parlando di amore libero facendo mille giri di parole e supercazzole infinite, dall’altra c’è la venezuelana che senza troppi peli sulla lingua in pochi giorni ha rivelato che: Alex e Soleil hanno fatto più di una chiacchierata sotto le coperte. Lei ed Alex hanno incontrato una ragazza il giorno del suo compleanno. A lei piacciono anche le donne. Lei ha avuto un flirt con Aida Yespica. Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, inebriate da queste news flash della venezuelana, hanno voluto capire bene il rapporto fra Delia ed Alex e ieri pomeriggio hanno chiesto alla pantera latina delle delucidazioni a ... Leggi su biccy (Di giovedì 27 gennaio 2022)Duran al Grande Fratello Vip è un fiume in piena. Se da una parte c’èBelli che per tre mesi ha mantenuto il suo aplomb baritonale parlando di amore libero facendo mille giri di parole e supercazzole infinite, dall’altra c’è la venezuelana che senza troppi peli sulla lingua in pochi giorni hato che:hanno fatto più di una chiacchierata sotto le coperte. Lei edhanno incontrato una ragazza il giorno del suo compleanno. A lei piacciono anche le donne. Lei ha avuto un flirt con Aida Yespica. Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, inebriate da queste news flash della venezuelana, hanno voluto capire bene il rapporto fraede ieri pomeriggio hanno chiesto alla pantera latina delle delucidazioni a ...

