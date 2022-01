Delia Duran ha avuto una liaison con Aida Yespica? La regia del “GF Vip” censura tutto

Advertising

Novella_2000 : Delia Duran rivela di aver avuto un flirt con Aida Yespica, la regia stacca l’audio (VIDEO) #gfvip - infoitcultura : Delia Duran ammette di essere stata con altre donne e fa i nomi (VIDEO) - RealGossipland : Delia Duran ha raccontato a Miriana Trevisan di aver avuto una relazione con Aida Yespica. I DETTAGLI QUI… - ceci_patrizia : posso dire che depravati e non mi attaccate - tuttopuntotv : Delia Duran ammette di essere stata con altre donne e fa i nomi (VIDEO) #GFVip6 #GFVip #solex #alexbelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Tag43

parlando con Miriana, Manila e Jessica spiega il suo concetto di amore libero e di come questo sia stato travisato da Alex. Laracconta del suo concetto di amore liber o, della sua ...Probabilmente era solo una battuta, ma le ultime dichiarazioni dihanno già alimentato le polemiche: cos'è successo? Argomenti trattati Gf Vip,: 'Magari mi fidanzo con Soleil', 'Magari mi fidanzo con Soleil': cos'è successo? Gf Vip,su Soleil Sorge Continuano a susseguirsi indiscrezioni, voci, pettegolezzi ...Castillejo verso il Valencia – Definita la cessione di Pellegri, in casa Milan potrebbe esserci un ulteriore partenza, visto che Samu Castillejo potrebbe tornare presto in Liga. Sul giocatore è torna ...NELLA CASA. Delia Duran confessa a Soleil Sorge: "Mi piacciono le donne" Dopo la puntata della GF Vip, Delia e Soleil sono in veranda e parlano di Alex ...