Death Stranding Director’s Cut uscirà su PC il 30 marzo

(Di giovedì 27 gennaio 2022)CUT, la versione definitiva del rivoluzionario titolo diretto da Hideo Kojima, con protagonista Norman Reedus, sarà disponibile per PC, su Steam ed Epic GamesStore, da mercoledì 302022 al prezzo di €39.99, cortesia del publisher internazionale 505 Games, in partnership con KOJIMA PRODUCTIONS. I possessori dipossono effettuare un upgrade alla versioneCUT per il prezzo ridotto di €9.99 installando il gioco base e acquistando l’upgrade direttamente dal negozio. Coloro che invece non hanno ancora il gioco base, potranno comprarne una copia ad un prezzo super scontato (70%) durante lo Steam Lunar Sale (dal 27 gennaio al 3 febbraio 2022)....

TWGEEKIT : DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT arriva finalmente su #PC per #Steam ed #Epic, dal 30 marzo - GameXperienceIT : Death Stranding: Director’s Cut, annunciata la data di uscita su PC - KojiPro2015_IT : Affare al volo col 65% di sconto su #DeathstrandingPC nei saldi lunari di Epic Games! Inoltre, puoi anche goderti u… - svarioken : DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT arriva su PC il 30 Marzo. Prezzo 39,99€. Se sei in possesso della versione base, po… - GamingTalker : Death Stranding Director's Cut, annunciata la data di uscita della versione PC: niente update gratis, confermati i… -

... consegnando nelle mani dei fan Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri , una raccolta remastered che però si discosta molto dalle Director's Cut di Ghost of Tsushima earrivate nei ...... possono dormire sonni tranquilli: a differenza di quanto visto con alcune edizioni remastered, non ultima quella dedicata a, importare i propri salvataggi sarà semplicissimo, dal ...Come confermato in via ufficiale, Death Stranding: Director's Cut ha una data d'uscita su PC, l'upgrade costerà solamente 10€ in Italia.505 Games ha annunciato la data di uscita della versione PC di Death Stranding: Director's Cut, confermando anche il prezzo dell'upgrade per chi già possiede il gioco.. Death Stranding: Director's ...