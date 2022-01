De Luca rimprovera Sgarbi | «Mettiti questa ca**o di mascherina» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Un simpatico capannello alla Camera tra Vincenzo De, Attilio Fontana eZaia. Ai tre governatori, che scherzavano sui cliché tipici delle rispettive aree geografiche di provenienza, si è aggregato a un certo punto un esuberante Vittorio. Deha raccontato l’aneddoto di quando, invitato a Salerno per l’inaugurazione delle luminarie natalizie,più che prestare attenzione alle luci si soffermava a guardare le commesse dei negozi. «Vecchio cinghialone», l’ha apostrofato il presidente della Campania. Per poirlo: «Mettidi». Infine, mentre i governatori si sfilavano per andare a votare,ha scherzato sulle proprie mire quirinalizie: «Sono già il candidato ...